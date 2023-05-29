أولى أغاني "إحياء التراث".. عمرو مصطفى يطرح "افتكرلك إيه" بصوت مي فاروق

طرح المطرب والملحن عمرو مصطفى أغنية “افتكرلك إيه”، بصوت الفنانة مي فاروق، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي أولى أغاني مشروع إحياء التراث.

وتعد أغنية افتكرلك إيه من ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان آمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.

وقال عمرو مصطفى خلال بيان صحفي إنه يهدف من أغنية افتكرلك إيه إحياء التراث والحفاظ على هويتنا المصرية والعربية، كما أنه سيطرح الأغنية بصوته الأسبوع القادم، ويطلب من جميع الأصوات الراقية والموهوبة غنائها لمعرفة مَن يستحق لقب ملكة الشرق، مؤكدًا على أن الفنانة مي فاروق خارج المنافسة.

وأوضح عمرو أن مشروع الذكاء الاصطناعي قائم، مضيفًا: انتظروا مفاجآت خلال الفترة القادمة.

كما يعكف عمرو مصطفى على تحضير كتاب يسرد تفاصيل مشواره الفني، ويحمل اسم 25 سنة موسيقى، يتناول خلال كواليس العديد من أعماله الفنية وتعامله مع العديد من الفنانين.

ميني ألبوم عمرو مصطفى

ويعد ميني ألبوم مالوش زي هو آخر أعمال عمرو مصطفى الفنية، والذي طرحه في موسم عيد الفطر الماضي، وتكون الميني ألبوم من 6 أغاني، وهم: مالوش زي، غير مين، تيجي تيجي، كان عنده حق، عايشين بالصورة، هحكيلك قدام.

وتعاون عمرو مصطفى في ميني ألبوم مالوش زي مع الشاعر مصطفى ناصر في خمسة أغاني من الستة، ما عدا أغنية تيجي تيجي كانت من كلمات الشاعر عمرو يحيى.