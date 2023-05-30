كاتب صحفي: 9 ملايين مهاجر ولاجئ لمصر من مختلف الجنسيات|فيديو

أكد صبري عبد الحفيظ الكاتب الصحفي، أن مصر بها أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ ، وفقاً لأخر إحصائية أصدرتها منظمة الهجرة الدولية، مضيفاً أن المهاجرين و اللاجئين في مصر من 33 دولة.

مصر بها 4 ملايين مهاجر ولاجئ سوداني



وأضاف "عبد الحفيظ" أثناء لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر بها 4 مليون مهاجر ولاجئ سوداني ، و مليون لاجئ سوري، ومليون ليبي، والباقي من جنسيات أخرى.

وتابع:"و هذه الأرقام ضخمة للغاية في معدلات اللجوء و الهجرة على مستوى العالم، و المفوض لشئون اللأجئين وصف معاملة مصر للاجئين، والمهاجرين بالسخاء وكرم الضيافة".