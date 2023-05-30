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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"وزارة الإنتاج الحربي" تُطلق الفيديو الخامس من "مصنعك بيتك"

صدى البلد

أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر إلى أنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بإعداد حملة توعوية للعاملين بالإنتاج الحربي؛ أطلقت وزارة الإنتاج الحربي الفيديو الخامس من سلسة فيديوهات حملة "مصنعك بيتك" والتي ينفذها المكتب الإعلامي بالوزارة لتسليط الضوء على بعض التداعيات السلبية لعدد من الممارسات سواء على العامل نفسه أو مصنعه، موضحًا أن الرسائل الموجهة من خلال الحملة التوعوية تتميز بالبساطة في عرض الفكرة المراد إيصالها، مضيفًا أنه يشارك بالمشاهد التمثيلية عدد من العاملين بالشركات التابعة.

وأوضح "بكر" أن الفيديو الخامس من الحملة التوعوية "مصنعك بيتك" يتضمن مشاهد تمثيلية تعكس التأثيرات السلبية لعدم نقل الخبرات واحتكار المعلومات المهنية خاصةً بين ذوي الخبرة والشباب وتداعيات ذلك على العملية الإنتاجية وعرقلة عملية نقل الخبرة وتكوين صف ثاني من العاملين القادرين على تحمل المسؤولية وإتخاذ القرار، مشددًا على أن عملية تبادل الخبرات تجعل من بيئة العمل صحية ومفعمة بقيم العمل الجماعي والإيجابية، مشيرًا إلى أن حملة "مصنعك بيتك" تقوم على فكرة أساسية وهي أن المصنع هو بيت العامل الثاني وأن البيت والمصنع والوطن كلها أركان تتكامل معًا لدعم مسيرة الإنتاج والتنمية بالدولة.

وزارة الإنتاج الحربي الفيديو الخامس مصنعك بيتك

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