عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر العلمي الدولي الأول

صدى البلد

نظمت كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المؤتمر العلمى الدولى الأول بالتعاون مع الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية، اليوم، الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى غدٍ الأربعاء. 

يأتى ذلك فى إطار سعى كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030، والتوجه العالمي من خلال إقامة فعاليات المؤتمر لتوسيع نطاق الاستخدام ونشر تطبيقات التحول الرقمي وأحدث التطورات التكنولوجية، في مجال الرعاية الصحية، ومهنة التمريض، والمستشفيات الخضراء، والتعليم التمريضى الجامعي من خلال قطاعاتها "البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع وتنمية البيئة"؛ التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المنشودة لحياة أفضل على الأرض، وذلك برعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

txt

غدا الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس.. مؤتمر بعين شس

txt

الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع | مؤتمر بمركز بحوث الشرق الأوسط غدا

من جانبه، قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المؤتمر العلمى الدولى الأول شمل أكثر من محور مهم، منها المستشفيات الخضراء، وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة، ودور البحث العلمى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، والتحول الرقمى فى التعليم التمريضي، وتطبيقات الذكاء الإصطناعي في مهنة التمريض.

وأوضح “حيدر”، أن كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تعد مركزاً متميزاً في مجال التعليم التمريضى، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وقادرة على التنافس محلياً وإقليميا، لافتًا إلى أن كلية التمريض تكمن رسالتها في إعداد خريج  قادر على تقديم رعاية تمريضية عالية الجودة وتقديم بحوث علمية متطورة والقيام بدور فعال في مجال خدمة المجتمع.

وفي السياق، أكدت الدكتورة نيفين سمير، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور المستشفيات الخضراء في تعزيز الرعاية الصحية الشاملة، وطرح إستراتيجيات جديدة تخدم الرعاية التمريضية فى إطار الإستدامة والحفاظ على البيئة، ودعم دور التحول الرقمى فى تطوير التعليم التمريضى الجامعى، توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا فى مجال الرعاية التمريضية، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي للإرتقاء بمهنة التمريض.

وأشارت إلى أنه تم إقامة ورش عمل على هامش المؤتمر منها سلامة المرضى بين المعايير الدولية والوطنية، وتتمحور الورشة حول عرض الأهداف الدولية لسلامة المرضى؛ وفقًا لمعايير الهيئة الدولية لاعتماد جودة الرعاية الصحية (JCI)، وعرض متطلبات السلامة الوطنية؛ وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وتهدف الى التعرف على الفرق بين المعايير الدولية والوطنية وكيفية إعداد مؤشرات تقييم المعايير. 

ونوهت بأن هناك ورشة أخرى تحت عنوان "مبادئ رعاية كبار السن" وتتمحور حول الرعاية الشاملة لكبار السن وتعزيز الرعاية البيولوجية والنفسية والاجتماعية لكبار السن وكيفية التعامل مع بعض المشاكل الشائعة لديهم، والتأهيل الحركى والنفسي وتطبيقات تقنيات الاسترخاء.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية. 

ويسعى الطلاب للالتحاق بها كونها من أفضل وأرقى الجامعات كما تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات التي تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا7
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا7
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا6
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا6
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا5
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا5
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا4
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا4
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا3
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا3
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا2
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا2
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا1
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا1
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر العلمي الدولي الأول الجمعية العلمية لكليات التمريض أهداف التنمية المستدامة استراتيجية مصر 2030 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: أستغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

موضوعات متعلقة

"خدمة اجتماعية حلوان" تنظم ملتقى علميا حول "احترام التنوع"

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة

الأولى بمصر | رئيس جودة التعليم يسلم جامعة المنصورة شهادة اعتمادها

اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم ورشة عمل بعنوان "تعليم الكبار مدخلاً للتمكين والمواطنة"

ترشيحاتنا

306 آلاف شقة جديدة.. والصرف الصحي يصل 90% من الجمهورية| أخبار سارة من الدولة للمصريين

بوتين: نحن لم نبدأ هذه الحرب.. ولا نستخدم أساليب تتبعها أوكرانيا

لو مخستيش مش هنكمل.. مصري يطلق زوجته بسبب زيادة الوزن.. فيديو

تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

إجراء عاجل من روسيا ضد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لإجراء شفط دهون خرجت بدون معدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

فيديو

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

دعوة للصلح بين تامر وبسمة بوسيل .. وتصرف غريب من ابنة عبلة كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ