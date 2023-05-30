بالصور.. كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر العلمي الدولي الأول

نظمت كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المؤتمر العلمى الدولى الأول بالتعاون مع الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية، اليوم، الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى غدٍ الأربعاء.

يأتى ذلك فى إطار سعى كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030، والتوجه العالمي من خلال إقامة فعاليات المؤتمر لتوسيع نطاق الاستخدام ونشر تطبيقات التحول الرقمي وأحدث التطورات التكنولوجية، في مجال الرعاية الصحية، ومهنة التمريض، والمستشفيات الخضراء، والتعليم التمريضى الجامعي من خلال قطاعاتها "البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع وتنمية البيئة"؛ التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المنشودة لحياة أفضل على الأرض، وذلك برعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

من جانبه، قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المؤتمر العلمى الدولى الأول شمل أكثر من محور مهم، منها المستشفيات الخضراء، وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة، ودور البحث العلمى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، والتحول الرقمى فى التعليم التمريضي، وتطبيقات الذكاء الإصطناعي في مهنة التمريض.

وأوضح “حيدر”، أن كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تعد مركزاً متميزاً في مجال التعليم التمريضى، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وقادرة على التنافس محلياً وإقليميا، لافتًا إلى أن كلية التمريض تكمن رسالتها في إعداد خريج قادر على تقديم رعاية تمريضية عالية الجودة وتقديم بحوث علمية متطورة والقيام بدور فعال في مجال خدمة المجتمع.

وفي السياق، أكدت الدكتورة نيفين سمير، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور المستشفيات الخضراء في تعزيز الرعاية الصحية الشاملة، وطرح إستراتيجيات جديدة تخدم الرعاية التمريضية فى إطار الإستدامة والحفاظ على البيئة، ودعم دور التحول الرقمى فى تطوير التعليم التمريضى الجامعى، توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا فى مجال الرعاية التمريضية، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي للإرتقاء بمهنة التمريض.

وأشارت إلى أنه تم إقامة ورش عمل على هامش المؤتمر منها سلامة المرضى بين المعايير الدولية والوطنية، وتتمحور الورشة حول عرض الأهداف الدولية لسلامة المرضى؛ وفقًا لمعايير الهيئة الدولية لاعتماد جودة الرعاية الصحية (JCI)، وعرض متطلبات السلامة الوطنية؛ وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وتهدف الى التعرف على الفرق بين المعايير الدولية والوطنية وكيفية إعداد مؤشرات تقييم المعايير.

ونوهت بأن هناك ورشة أخرى تحت عنوان "مبادئ رعاية كبار السن" وتتمحور حول الرعاية الشاملة لكبار السن وتعزيز الرعاية البيولوجية والنفسية والاجتماعية لكبار السن وكيفية التعامل مع بعض المشاكل الشائعة لديهم، والتأهيل الحركى والنفسي وتطبيقات تقنيات الاسترخاء.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية.

ويسعى الطلاب للالتحاق بها كونها من أفضل وأرقى الجامعات كما تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات التي تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى.