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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس.. مؤتمر بعين شس

الشباب وتحديات حروب
الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس

يعتزم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، برئاسة الدكتور حاتم العبد مدير المركز إقامة مؤتمر الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس " رؤى وحلول وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق.

 

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

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الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع | مؤتمر بمركز بحوث الشرق الأوسط غدا

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امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان| ورشة عمل بجامعة عين شمس

يشارك في المؤتمر الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والمستشار الإعلامي لوزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، الدكتور طارق  سعدة نقيب الإعلاميين ،الدكتورة دينا أبوزيد أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام لشئون المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الإعلامي بجامعة عين شمس .

الإكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام الإنتاج الإعلامي الجيل الرابع الشرق الاوسط الدراسات المستقبلية المستشار الإعلامي المتيني رئيس جامعة عين شمس بحوث الشرق الأوسط تحديات حروب الجيل الرابع والخامس

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