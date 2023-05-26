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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان| ورشة عمل بجامعة عين شمس

امتحانات مزاولة المهنة
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات

انطلقت يوم الخميس الموافق 25 مايو فعاليات اليوم الثانى للدورة التدريبية لامتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والتى تستضيفها جامعة عين شمس، وأوضح الدكتور كريم البطوطى وكيل كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن اليوم هو تدريب عملى لما تم أخذه نظريا فى اليوم الأول.

وأضاف أن ورشة العمل خاصة بتأهيل أعضاء هيئة التدريس بكل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأزهر للاستعداد لأمتحانات مزاولة المهنة لطب الأسنان ، مشيرا  إلى أن وحدة القياس والتقويم بطب اسنان عين شمس تشارك فى الورشة بتدريب أطباء الأسنان من مختلف كليات مصر على نظم القياس والتقويم وعلى طرق وضع الأسئلة.

كما  أن الورشة تعمل على التعريف بطرق التقييم كما تعمل على  وصف أدوات التقييم الجيد ، بالإضافة لتوضيح مدى مواءمة أداة التقييم مع مخرجات التعلم المناسبة ، والقاء الضوء على انواع MCQs ،و إرشادات لصياغة عناصر أفضل إجابة واحدة (SBA)، ومبادئ توجيهية لبناء المقالات القصيرة، بالإضافة إلى استخدام SBA لتناسب تقييم الكفاءات المختلفة.

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وأوضحت الدكتورة جيهان صلاح الأستاذة بكلية الطب البشرى  جامعة الملك سلمان أن الورشة التدريبية تتم بتعاون لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الصحي المصري وكلية طب الأسنان جامعة عين شمس ، وتتميز الورشة بأحتوئها على ثلاثة ورش عمل فرعية يقوم بها المتدربين ويتم تقييم الأعمال بواسطة المتدربين أيضا ثم بواسطة المدربين.

 التدريب يأتى تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والورشة تحت اشراف الدكتور طارق صلاح الدين رئيس قطاع طب الاسنان بالمجلس الأعلى للجامعات والأستاذ المتفرغ بطب أسنان عين شمس، الدكتور محمد لطيف  الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي والدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الاسنان جامعة عين شمس والدكتور كريم البطوطي وكيل كليه طب الأسنان لشؤون التعليم والطلاب جامعة عين شمس، الدكتور ايهاب كامل مستشار وزير الصحه لشؤون التدريب، الدكتورة جيهان صلاح أستاذ بكلية الطب جامعة الملك سلمان.

حضر الورشة ١١٥ عضو هيئة تدريس من كل الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة وجامعة الأزهر.

وفي نهاية الورشة وجه الدكتور كريم البطوطي وكيل طب الأسنان جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب  الشكر والتقدير للمدربين بوحدة القياس والتقويم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس نظرا لجهدهم الكبير حرصا منهم على انجاح هذه الدورة لتخرج بالشكل المشرف وهم الدكتورة نرمين سامي والدكتور احمد عمرو والدكتور طارق يحيى والدكتورة داليا شريف والدكتورة علا عزت والدكتورة رانيا أسامة والدكتورة مروة صلاح.

امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (1)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (1)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (2)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (2)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (3)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (3)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (4)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (4)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (5)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (5)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (6)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (6)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (7)
امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ورشة عمل بجامعة عين شمس (7)
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