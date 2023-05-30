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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم سيناء يتابع مبادرة تمكين أطفال المدارس

مبادرة تمكين الطفل
مبادرة تمكين الطفل المصري بسيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، شمال سيناء،  فعاليات اليوم الثالث،  لمبادرة تمكين الطفل المصري والمقامة بمدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات  تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ،والدكتوره ايمان حسن رئيس مجلس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وتم عمل ورش عمل ومحاضرات تعريف المتدربين من المعلمين وبعض من مديرين المدارس بالمبادرة ،  بحضور ،حنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذيه و منى علي ابو بكر مدير الوحده العامه لحمايه الطفل بالمحافظه ، ود. ناصر مسلم مدير عام ومدير برنامج ذوي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة،  ود. مني مصطفى مدير عام التويثق ومدير الإدارة لمبادرة تمكين الطفل المصري . 
 

أساليب الحكي:

وتهدف المبادرة لتعريف الطلاب بقضايا التنمر والعنف ضد الأطفال وطرق التصدى لها وتدريب الطلاب على أساليب الحكي والمسرح التفاعلى ، وبث روح التعاون بين الطلاب من خلال الأنشطة داخل المعسكرات وخلق بيئة جيدة فى العمل الجماعي بين المعلمين والطلاب.


وأضافت حنان المداح ، بأن المستفيدون من البرنامج عدد ١٢٠ من تلاميذ وتلميذات مرحلة التعليم الأساسي ( ابتدائي/ إعدادى) و اخصائي التربية الاجتماعية والمسرح ،ومعلمي  التربية الرياضية، و معلم مادة القيم والحاسب الالي،  ومديرى المدارس ،وموجه عام المسرح ،وموجه عام التربية الاجتماعية  .

وتصل مدة البرنامج ٦ أيام مقسمة على مدى ثلاثة أيام للاخصائين والمعلمين، وثلاثة أيام  ا٨رين للتلاميذ..حيث  بدأت المبادرة  يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو وتسمتر لمدة أسبوع.

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