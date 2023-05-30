بحضور سها جندي.. تفاصيل اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالنواب.. زيادة موازنة الهجرة إلى 56 مليون جنيه.. ومطالب برلمانية بإنشاء وزارة جديدة للمصريين بالخارج

نواب البرلمان عن المصريين بالخارج:

يجب توفير المزيد من فرص العمل للقضاء على الهجرة غير الشرعية

لدينا 12 مليون مصري في الخارج

زيادة موازنة وزارة الهجرة إلى 56 مليون جنيه



عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة وزارة الهجرة، بحضور سها الجندي وزيرة الهجرة، التي أكدت خلاله ضرورة زياردة الموازنة للعام المالي الجديد من جهة وطالب عدد من نواب اللجنة بضرورة إنشاء وزارة جديدة للمصريين بالخارج.

وطالبت سها جندي، بزيادة الموازنة للعام المالي الجديد 2023 /2024، إلى 56 مليون جنيه وهو المبلغ المقدر من الوزارة، وقالت إن وزارة التخطيط خفضت المبلغ المطلوب إلى 40 مليون جنيه، ثم انتهى فى المشروع المقدم من وزارة المالية إلى 27 مليون جنيه.

وأضافت: "عندما وضعنا الموازنة التقديرية وجدنا أن أقصى درجات التقشف التى يمكن أن نصل إليها هو 56 مليون جنيه، ونحن نتفهم الترشيد وضغط الإنفاق وندعوا إليه وتعتبر موازنتنا الأصغر حكوميا، ولكن المبلغ المحدد من المالية لن يوفي الطموحات أو البرامج الهادفة والمستهدف تحقيقها للمصريين بالخارج و للدولة المصرية".

وتابعت: "حرصنا على تقليص الموازنة الى اقصى حد لتتواكب مع التوجه الحكومي الذى نسعى الى نبدأ فيه بانفسنا لضغط النفقات لاقصى درجة لنستفيد من كل جنيه.

وقالت الوزيرة: "نحن وزارة صغيرة ومفروض ان نكون اكبر من ذلك و لكن اخذا فى الترشيد حرصنا على الاقل خلال الفترة الحالية الا يزيد عدد الموظفين بالوزارة حتى نمر من الأزمة، ونحن نتحدث عن أعداد حصلنا على موافقة بها بالفعل، ولكن فى الوقت الحالي الواحد بيشتغل بمقام 5 موظفين".

وأشارت إلى أن أهم النبود فى الموازنة التي تحرص عليها الوزارة هو الباب السادس الخاص بالمشروعات، المطلوب تمويله لأنه يتحمل مشروعات برعاية رئاسية، لافتة إلى أن أبرز البرامج التى تعلم عليها الوزارة هى اتكلم عربى ومراكب النجاة وحياة كريمة ومصر تستطيع وكلها تحت رعاية الرئيس، وتستهدف قطاعات ضخمة من المصريين فى الخارج والبالغ عددهم 14 مليون مصري موزعين على جميع دول العالم من الولايات المتحدة إلى فيجي.

و اضافت " الجندي": " مبادرة سيارات المصريين فى الخارج لن تنتهي باقل من مليار دولار عائد ، و هناك ودائع وصلت بالفعل وز اخرى جارى تحويلها و تواجه بعض المعوقات البنكية ،و لكن حتى الان و رغم انتهى مهلة المبادرة فى 14 مايو الجارى الا ان الاموال مستمرة فى التحويل و الاوراق ما زالت تقدم و يتم تحويلها".

وأشارت إلى وجود مشروع للاسكان خاص بالمصريين بالالخارج يتضمن تيسرات مقابل دع عملة صعبة و هناك اتفاق مع مصر للطيران لتقديم تخفيضات للمصريين بالخارج فى التذاكر مقابل الدفع بالدولار لمرة واحدة للعائلة فى السنة.

وتابعت: "بدأنا المرحلة الثانية لمبادرة اتكلم عربي وهى الأهم وتتعلق بالتعريف بالجذور المصرية و العادات و ربط المصريين فى الخارج بوطنهم الأم، وتم الاتفاق مع الدكتور وسيم السيسي وآخرين لإلقاء محاضرات، كما تستهدف المرحلة الثانية ابنائنا المصريين فى المدارس الدولية والذين يعيشون فى "فقاعة" ولا يعرفون شيئا عن وطنهم و بدان بالمدرسة الألمانية "أوروبا سكول"، والإنجليزية والفرنسية ومدرسة القرية الذكية.

وكشفت "الجندي" عن آخر مشروع يجرى حاليا مع المصريين بالخارج لانشاء شركة استثمارية و قالت إنه تم التواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج وتم الاتفاق على شكل الشركة و المؤسسين لها و تم التوصل الى 10 من كبار المستثمرين فى الخارج واجتمعنا بهم كنواة و اسفر اللقاء عن بروتوكول تم توقيعه بالاحرف الاولى و تم تحددي المجالات التى سيتم الاستثمار فيها، وستكون شركة أم تحتها مجموعة شركات للمصريين فى الخارج تحت هذه المظلة، مشيرة إلى أن هذه المجموعة التقت أمس الإثنين برئيس الهيئة العامة للاستثمار وتم وضع خارطة طريق لهم وبرأس مال يصل إلى مليار دولار ويضم 10% أسهم للمساهمين من المصريين بالخارج حسب قدراتهم.

من جهته، قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الوزارة لديها اهتمام ومتابعة جيدة جدا لأوضاع المصريين فى الخارج وهناك تواصل على مدار الساعة من أجل مصلحة المصريين فى الخارج، والوزارة تقتحم كافة الملفات، واللجنة تتابع عن قرب الجهود والبرامج المبذولة من قبل الوزارة.

وتابع درويش: "نحن فى حاجة من قبل وزارة التخطيط لكشف النقاب عن المخصصات المالية فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، خاصة وأن الوزارة فتحت ملفات وطرحت العديد من الأفكار التى كانت من أهم المطالب على مدار السنوات الأخيرة.

مزيد من التواصل مع المصريين بالخارج

من جانبه، قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، :" تاريخيا كان يتم تخفيض الموازنة، وذلك فى إطار مزيد من الضبط والرقابة والترشيد، ولكن فى ظل الجهود المبذولة وفى ظل المطالب بمزيد من الجهود على الأرض سواء المبادرات والتوجيهات والقرارات لمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، وكان جزء من متابعة اللجنة عدم وجود مقرللوزارة، ومع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هل سينتج عن ذلك تدبير جزء من النفقات بوجود مقر للوزارة.

وتساءل الخولى، هل تحصل الوزارة على منح من عدمه، وذلك فى ظل البرامج التى تعمل عليها ومن ثم يجب العمل بجهد أكبر للحصول على المزيد من المنح، إضافة إلى موازنة البرامج والأداء، وما سيترتب عليها من المشروعات التى تم تنفيذها ورؤية الوزارة للعام الجديد.

مطالب وجود وزارة للمصريين بالخارج

وقال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الوزارة حريصة على التعرف على المشاكل والتعامل معها، لدينا 12 مليون مصرى فى الخارج ووجود وزارة مهم جدا للتعامل معهم أمر مهم للغاية.

وزارة الهجرة ليست معنية بالمصريين فى الخارج فقط

وتابع أن وزارة الهجرة ليست معنية بالمصريين فى الخارج فقط، ولهذا ما هى رؤية الوزارة الخاصة بالتكامل والتنسيق مع الوزارات الأخرى للحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير المزيد من فرص العمل، وماذا عن التنسيق مع المراكز الثقافية بالتعاون مع التعليم العالى، إضافة لطرح مشروعات لها علاقة عن الترويج للسياحة واستغلال المصريين فى الخارج ليكونوا سفراء لمصر فى الخارج، ودعم الاستثمار الأجنبى فى مصر.

وقال النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة أوصت أكثر من مرة بضرورة حصر شامل ودقيق عن إعداد المصريين بالخارج، والجهود المبذولة بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.