وزيرة إسرائيلية من الرباط: تل أبيب ستعلن عن موقفها من قضية الصحراء قريبا

قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، أمس الاثنين، إن تل أبيب تتفهم أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة.

وأضافت ريجيف خلال زيارة تجريها حاليا إلى المغرب، بحسب وسائل إعلام عبرية، أن العلاقات الإسرائيلية المغربية لها أهمية قصوى بالنسبة لتل أبيب.

وتابعت، بحسب موقع "إسرائيل 24"، أنها على يقين من أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ موقفا بشأن قضية الصحراء قريبا جدا.

وعبرت ريجيف، عن شعورها الشخصي لتواجدها في المغرب، متحدثة عن جذور عائلتها بالقول "أشعر أنني في بيتي هنا، زيارتي هي الأولى لوزير نقل إسرائيلي إلى المملكة. لذلك فهي مهمة جدًا بالنسبة لي على المستوى المهني، ولكن أيضًا شخصيًا لأن والدي ولد في العرائش وجدي دفن في الدار البيضاء".

وقالت الوزيرة الإسرائيلية، إنها وقعت سلسلة من الاتفاقيات مع نظيرها المغربي محمد عبد الجليل، من بينها الاعتراف المتبادل برخص القيادة، وتعزيز الاتفاقيات الثنائية بشأن القضايا البحرية، والروابط المباشرة بين موانئ البلدين".

وأشارت إلى أن "سلسلة الاتفاقيات الثنائية الموقعة والمتعلقة بالمجالات البحرية والبرية والجوية ستجعل من الممكن تعزيز التعاون بين إسرائيل والمغرب".

وأوضحت ريجيف أن "هذه الاتفاقيات تشمل تشكيل مجموعات عمل مشتركة لكل ما يتعلق بالنقل الذكي والسيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية والطائرات بدون طيار، وجميع المجالات التي يمكن للمغرب أن يستفيد فيها من الخبرة الإسرائيلية".

وزادت ريجيف أن لدى المغرب "رغبة كبيرة في التعاون مع إسرائيل"، معتبرة أن “اتفاقيات إبراهيم ستسمح أيضا للمغرب بأن يكون جسرا بين إسرائيل والدول الأفريقية في جميع مجالات التنمية الممكنة”.