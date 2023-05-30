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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل مواجهة طلائع الجيش.. حقيقة هروب المدير الفني للزمالك من الفندق.. تفاصيل

صدى البلد

ترددت أنباء حول هروب المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، الكولومبي أوسوريو من فندق الإقامة قبل مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، في لقاء مؤجل من الجولة 23 في بطولة الدوري المصري.

الكولومبي أوسوريو 

حقيقة هروب مدرب الزمالك من فندق الاقامة

وأكد النادي الأبيض أن المدرب الكولومبي لم يهرب من النادي وأن هذه الأخبار هدفها ضرب استقرار النادي قبل مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، حيث سدد النادي مستحقات الفندق الذي يقيم فيه المدرب الكولومبي، ولا يوجد أزمة بسبب المستحقات المتأخرة.

وأكد النادي أن الكولومبي أوسوريو مستمر مع الزمالك وسعيد مع الفريق ولن يرحل عن النادي في الوقت الحالي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ومن المُنتظر أن تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة التاسعة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت إتش دي 1 بتعليق حاتم بطيشة الناقل الحصري والوحيد لمباريات كرة القدم المصرية.

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