شوبير يطرح سؤالا للجمهور قبل لقاء الزمالك وطلائع الجيش

طرح الإعلامي احمد شوبير سؤالا للجمهور قبل لقاء الزمالك امام نظيره طلائع الجيش في اللقاء المؤجل من الجولة 23، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يواجه طلائع الجيش اليوم في الدوري.. توقعاتك للمباراة؟ 🤔"

الزمالك يواجه طلائع الجيش:

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 23، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.