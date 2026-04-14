محمد محيي مفاجأة المسلسل | اللعبة الحلقة 3 .. تفاصيل وسردية كوميدية مثيرة
ترامب : أميل للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة بشأن إيران
حصار بحري غير مسبوق .. 15 سفينة أمريكية تضيق الخناق على إيران
تحت مشيئة الله.. خالد الجندي: الانتـ.ـحار ذنب عظيم لكن لا يُحكم على مرتكبه بالكفر
إعلانات مضللة .. بيان تحذيري من العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
وزير الخارجية الأمريكي يستقبل السفيرين اللبناني والإسرائيلي في أول محادثات مباشرة منذ عقود
كيميتش يشعل حماس الجماهير .. بايرن ميونخ يستنفر أنصاره قبل موقعة ريال مدريد
شركة فرنسية عملاقة تعتزم الاستثمار باستكشاف الغاز غرب البحر المتوسط
الأرصاد تحذر من موجة حارة وتذبذب في درجات الحرارة غدا
تحت الـ 52.50 .. انخفاض أسعار صرف الدولار مساء اليوم
إيطاليا تعتزم الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية بمصر
الأنبياء أكثر ابتلاء.. خالد الجندي: الزمن يمتحنك قبل أن يعلمك
أبواب مفتوحة.. مسلسل إذاعي يتناول برامج وزارة التضامن الاجتماعي قريباً

 بدأت وزارة التضامن الاجتماعي  تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي "أبواب مفتوحة"،وذلك ضمن مشروع إذاعي كبير تقوده وزارة التضامن الاجتماعي وحشدت تمويله بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسلسل الإذاعي يهدف إلى تعزيز القيم المجتمعية، ويؤكد الدور المهم الذي تلعبه القوة الناعمة ذات التأثير القوي على المواطنين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسلسل يأتي ضمن مشروع إذاعي كبير تعده الوزارة، التي نجحت بدورها في إقناع عدد من الشركاء بتمويل المشروع، دون تحمل تكلفته، حيث تقوم الوزارة بالإشراف الفني على المشروع.

وتدور أحداث المسلسل حول برامج وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يركز العمل علي عدة محاور مثل رعاية الأيتام، ودعم المرأة المعنّفة، ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، وتمكينهم اقتصاديًا عبر المشروعات الصغيرة، مع التوعية بمخاطر الزواج المبكر، والاهتمام بمحو الأمية، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي.

ويسلط المسلسل الضوء على  دور وزارة التضامن الاجتماعي، على جوهر التكافل الاجتماعي، حين تتكاتف الأيدي وتلتقي القلوب، ليصبح الأمل ممكنًا، والتغيير واقعًا، وذلك 

في رحلة إنسانية تمزج بين الألم والرجاء، وتؤكد أن لكل إنسان فرصة جديدة للحياة، متى وجد من يصغي إليه، ويمد له يد العون بصدق.

المسلسل من بطولة الفنانة القديرة صابرين، والفنان إيهاب فهمي، ويضم كوكبة من النجوم، وإخراج إيهاب منير، وتأليف محمد عبد الحميد   ورانا خليل،وتنفيذ شركة انتروميديا ومن المنتظر أن يبث في الإذاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وتتعاون الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

أرشيفية

مسؤول إيراني: سنغرق أي مدمرة تحاول فرض حصار في مضيق هرمز

أشجار منحنية

لغز الأشجار المنحنية.. حكاية غابة تتحدى التفسير العلمي

مذنب

الأرض تترقب زائر الفجر الجليدي.. مذنب بان ستارز يزين سماء أبريل

أسعار البنزين والسولار اليوم 12 أبريل 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 12 أبريل 2026 في مصر

بالصور

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر للانتحار؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

المزيد