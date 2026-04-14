أبواب مفتوحة.. مسلسل إذاعي يتناول برامج وزارة التضامن الاجتماعي قريباً

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي "أبواب مفتوحة"،وذلك ضمن مشروع إذاعي كبير تقوده وزارة التضامن الاجتماعي وحشدت تمويله بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسلسل الإذاعي يهدف إلى تعزيز القيم المجتمعية، ويؤكد الدور المهم الذي تلعبه القوة الناعمة ذات التأثير القوي على المواطنين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسلسل يأتي ضمن مشروع إذاعي كبير تعده الوزارة، التي نجحت بدورها في إقناع عدد من الشركاء بتمويل المشروع، دون تحمل تكلفته، حيث تقوم الوزارة بالإشراف الفني على المشروع.

وتدور أحداث المسلسل حول برامج وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يركز العمل علي عدة محاور مثل رعاية الأيتام، ودعم المرأة المعنّفة، ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، وتمكينهم اقتصاديًا عبر المشروعات الصغيرة، مع التوعية بمخاطر الزواج المبكر، والاهتمام بمحو الأمية، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي.

ويسلط المسلسل الضوء على دور وزارة التضامن الاجتماعي، على جوهر التكافل الاجتماعي، حين تتكاتف الأيدي وتلتقي القلوب، ليصبح الأمل ممكنًا، والتغيير واقعًا، وذلك

في رحلة إنسانية تمزج بين الألم والرجاء، وتؤكد أن لكل إنسان فرصة جديدة للحياة، متى وجد من يصغي إليه، ويمد له يد العون بصدق.

المسلسل من بطولة الفنانة القديرة صابرين، والفنان إيهاب فهمي، ويضم كوكبة من النجوم، وإخراج إيهاب منير، وتأليف محمد عبد الحميد ورانا خليل،وتنفيذ شركة انتروميديا ومن المنتظر أن يبث في الإذاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وتتعاون الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.