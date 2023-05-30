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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا تطمع.. رسالة غامضة من نجم الزمالك السابق تثير التكهنات

الزمالك
الزمالك

وجه أحمد دويدار نجم الزمالك السابق رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب لاعب الزمالك السابق قائلا : "‏لا تطمع أن تكون أفضل من الأخرين اطمع ان تكون أفضل من نفسك سابقا"

الزمالك يواجه طلائع الجيش:

في سياق آخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 23، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد  26 نقطة.

 

 

احمد دويدار الدوري المصري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة غامضة تثير التكهنات

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