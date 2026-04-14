الأرصاد عن حالة الطقس غدا: حار نهارا معتدل ليلا والصغرى بالقاهرة 20
ترامب: استئناف المحادثات مع إيران في باكستان خلال اليومين المقبلين
محمد محيي مفاجأة المسلسل | اللعبة الحلقة 3 .. تفاصيل وسردية كوميدية مثيرة
ترامب : أميل للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة بشأن إيران
حصار بحري غير مسبوق .. 15 سفينة أمريكية تضيق الخناق على إيران
تحت مشيئة الله.. خالد الجندي: الانتـ.ـحار ذنب عظيم لكن لا يُحكم على مرتكبه بالكفر
إعلانات مضللة .. بيان تحذيري من العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
وزير الخارجية الأمريكي يستقبل السفيرين اللبناني والإسرائيلي في أول محادثات مباشرة منذ عقود
كيميتش يشعل حماس الجماهير .. بايرن ميونخ يستنفر أنصاره قبل موقعة ريال مدريد
شركة فرنسية عملاقة تعتزم الاستثمار باستكشاف الغاز غرب البحر المتوسط
الأرصاد تحذر من موجة حارة وتذبذب في درجات الحرارة غدا
تحت الـ 52.50 .. انخفاض أسعار صرف الدولار مساء اليوم
أخبار العالم

تزامنا مع مفاوضات لبنان وإسرائيل .. حزب الله يدك شمال دولة الاحتلال

ملك ريان

أعلن حزب الله، اليوم، تصديه لطائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء مدينة صور جنوب لبنان، مؤكدًا أنه استهدفها بصاروخ أرض-جو، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوترات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

 وأوضح الحزب في بيان رسمي أن الطائرة المستهدفة من طراز “هرمز 450”، وهي واحدة من الطائرات بدون طيار التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية. وأضاف أن عملية الاستهداف جاءت بعد رصد تحركات المسيّرة داخل الأجواء اللبنانية، ما اعتبره خرقًا للسيادة.

 وتُعد هذه الواقعة جزءًا من سلسلة من المواجهات المتقطعة بين حزب الله وإسرائيل، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا، سواء عبر القصف المتبادل أو استخدام الطائرات المسيّرة، في ظل التوترات الإقليمية الأوسع المرتبطة بالأحداث الجارية في المنطقة.

من جانبها، لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول الحادثة، إلا أن مثل هذه التطورات عادة ما تثير مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، خاصة مع تزايد وتيرة العمليات العسكرية والتصريحات المتبادلة بين الطرفين.

ويرى مراقبون أن استهداف طائرة “هرمز 450” تحديدًا يحمل دلالة عسكرية، نظرًا لأهميتها في منظومة الاستطلاع الإسرائيلية، ما قد يدفع تل أبيب إلى إعادة تقييم تحركاتها الجوية في المنطقة، أو الرد بعمليات مضادة.

في ظل هذا المشهد المتوتر، تبقى الأنظار متجهة إلى جنوب لبنان، حيث تتواصل حالة الاستنفار والترقب، وسط تحذيرات دولية متكررة من توسع دائرة الصراع في المنطقة.

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

