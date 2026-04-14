تزامنا مع مفاوضات لبنان وإسرائيل .. حزب الله يدك شمال دولة الاحتلال

أعلن حزب الله، اليوم، تصديه لطائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء مدينة صور جنوب لبنان، مؤكدًا أنه استهدفها بصاروخ أرض-جو، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوترات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأوضح الحزب في بيان رسمي أن الطائرة المستهدفة من طراز “هرمز 450”، وهي واحدة من الطائرات بدون طيار التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية. وأضاف أن عملية الاستهداف جاءت بعد رصد تحركات المسيّرة داخل الأجواء اللبنانية، ما اعتبره خرقًا للسيادة.

وتُعد هذه الواقعة جزءًا من سلسلة من المواجهات المتقطعة بين حزب الله وإسرائيل، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا، سواء عبر القصف المتبادل أو استخدام الطائرات المسيّرة، في ظل التوترات الإقليمية الأوسع المرتبطة بالأحداث الجارية في المنطقة.

من جانبها، لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول الحادثة، إلا أن مثل هذه التطورات عادة ما تثير مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، خاصة مع تزايد وتيرة العمليات العسكرية والتصريحات المتبادلة بين الطرفين.

ويرى مراقبون أن استهداف طائرة “هرمز 450” تحديدًا يحمل دلالة عسكرية، نظرًا لأهميتها في منظومة الاستطلاع الإسرائيلية، ما قد يدفع تل أبيب إلى إعادة تقييم تحركاتها الجوية في المنطقة، أو الرد بعمليات مضادة.

في ظل هذا المشهد المتوتر، تبقى الأنظار متجهة إلى جنوب لبنان، حيث تتواصل حالة الاستنفار والترقب، وسط تحذيرات دولية متكررة من توسع دائرة الصراع في المنطقة.