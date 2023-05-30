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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السياحة تشرح الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

‏قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة، انه في أقرب وقت سيتمكن الناس من زيارة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية و أنهم أوشكوا على الانتهاء وفي مرحلة وضع الرتوش الأخيرة لمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني.

 

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد شردي"، المذاع عبر فضائية" الحياة"، أنهم أيضا يقوموا بالتركيز على المنطقة المحيطة للمتحف وخلال أسابيع سيكون جاهز للزائرين للاستمتاع بهذا المكان الهام الذي كان مغلق منذ عام 2005 منذ 18 عام.

المتحف اليوناني الروماني مؤمن عثمان وزارة السياحة المتاحف الاسكندرية

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