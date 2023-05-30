5 صور ترصد التهام النيران لمخزن كارتون في أبو النمرس

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل التهم مخزن كارتون بمدينة ابو النمرس ولم يسفر الحريق عن اية خسائر في الارواح او اصابات.

تلقي اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن بقرية زاوية أبو مسلم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع قطاع إطفاء الجنوب ومأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن كارتون مكون من طابق واحد داخل قطعة أرض بطريق المنصورية بجوار فيلا أحمد فراج، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات.

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