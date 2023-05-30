عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 صور ترصد التهام النيران لمخزن كارتون في أبو النمرس

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل التهم مخزن كارتون بمدينة ابو النمرس ولم يسفر الحريق عن اية خسائر في الارواح او اصابات. 

 

تلقي اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن بقرية زاوية أبو مسلم.

 

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع قطاع إطفاء الجنوب ومأمور المركز.

 

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن كارتون مكون من طابق واحد داخل قطعة أرض بطريق المنصورية بجوار فيلا أحمد فراج، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات.

2023_5_30_20_38_34_858
2023_5_30_20_38_34_858
2023_5_30_20_38_36_905
2023_5_30_20_38_36_905
2023_5_30_20_38_39_842
2023_5_30_20_38_39_842
2023_5_30_20_38_41_967
2023_5_30_20_38_41_967
2023_5_30_20_38_44_249
2023_5_30_20_38_44_249
قوات الحماية المدنية حريق مخزن كارتون ابو النمرس شرطة النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

انتهاء عمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين|ومفاجأة في عملية الفرز

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

مش أول مرة.. جزار الطالبية يعترف: ثاني حصان أبيع لحمه.. واشتريته بـ4 آلاف جنيه

البطانية قتلتها.. مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع بإمبابة

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

بسبب بطانية.. سقوط طالبة ثانوي من الطابق الرابع في الجيزة

ماذا يعني إلزام الطفل المتهم بإصابة نجل رضوى العوضي بخدمة المجتمع بدلا من الحبس؟

ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

الفلوس مش كل حاجة.. سميرة: جوزي بيسافر سنة ويرجع 20 يوم أجازة

طالب يؤدي الامتحان بدلا من ابن عمه المحبوس في مخدرات بـ الجيزة

ترشيحاتنا

أردوغان في القاهرة قريبا| أحمد موسى يعلن تفاصيل جديدة لزيارة رئيس تركيا

55 مليار جنيه في الهواء|صدمة أحمد موسى من حجم إنفاق المصريين على التدخين

البن وسلع ثابتة.. تفاصيل تحريك أسعار المنتجات بسبب رسوم التنمية

عواد يتجه لدكة بدلاء طلائع الجيش ...فيديو

كوريا الجنوبية تطالب بمحاسبة بيونج يانج وبايدن يأمر بمنع انتشار الأسلحة النووية

الوزراء السعودي يفوض وزير النقل لإبرام اتفاقية خاصة بعبور السفن قناة السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجائب الخالق.. شاهد جزيرة على شكل دولفين |صور

عادة شائعة نرتكبها في الليل تؤدي للوفاة.. وحلول لتجنبها

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

فيديو

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ