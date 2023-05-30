تعاون جديد بين كوريا الجنوبية وأستراليا لتعزيز التعاون الدفاعي.. تفاصيل

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية وأستراليا وافقوا علي تعزيز التعاون الدفاعي، وعقد اجتماعات على مستوى العمل بين الجانبين.

وذكرت رويترز، أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونج سوب التقي وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد دونالد مارليس، اليوم، علي هامش القمة الأولي بين سيول وجزر المحيط الهادئ التي عقدت في كوريا.

حيث قال لي جونج سوب، إن الجيش الكوري الجنوبي مستعد للانضمام إلى التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات التي تقودها أستراليا "إنديافور إندو باسيفيك" لقوات الدفاع الأسترالية لاكتشاف مناجم تحت الماء في المحيط الهادئ.

وخلال الاجتماع، وافقت كوريا الجنوبية وأستراليا علي عقد اجتماعات مختلفة علي مستوي العمل لمراجعة مذكرة التفاهم لعام 2011 لتعزيز التعاون في صناعة الدفاع.

وقد التقي وزير الدفاع الأسترالي رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، علي هامش قمة اليوم، وناقشا الجهود المشتركة لتوسيع التعاون مع دول جزر المحيط الهادئ.