محمد شوقي: تربيت في الأهلي..ودعم قرار الأغلبية أهم ما يميز مجالس الإدارات

قال الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، أن هناك ضوابط متبعة داخل الأهلي، ‏وصفات تتوارث عبر أجيال وعمالقة في الأخلاق والمبادئ وهو أحد أسرار النجاح، وأنه ‏عندما يكون العمل بضوابط وبصورة مؤسسية تحترم الآخر وهناك آداب متبعة داخل النادي.



وتطرق الدكتور شوقي للحديث عن وجوده داخل الأهلي خلال برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة “etc” قائلاً: كابتن حسن حمدي رئيس ‏النادي الأسبق والمهندس هشام سعيد عضو مجلس إدارة الأسبق هما من قدموني للكابتن ‏صالح سليم لبداية عملي التطوعي في اللجنة الطبية وذلك من واقع حبي للنادي.



وأضاف: تربيت في النادي الأهلي منذ نشأتي وشاهدت وتعلمت من الكبار، بعد وفاة الكابتن ‏صالح سليم فوجئت بالكابتن طارق سليم يبلغني أن الكابتن حسن حمدي يفكر في وجودي في ‏الدورة التكميلية للمجلس ولكن دخلت كعضو مجلس إدارة في دورة 2004. ‏



وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي أنه لم يطلب يومًا من الكابتن حسن حمدي أن يكون عضوا ‏في مجلس الإدارة.‏



وأشار شوقي إلى أن فكرة القائمة في الانتخابات جيدة بسبب التوافق والتناغم بين أفراد ‏المجلس وأن الأهلي من السباقين في فكرة القائمة خلال الانتخابات.‏



وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي موقف الكابتن محمود الخطيب بعد إعلان نتجية ‏الأنتخابات الماضية مؤكدًا أنه طلب منا قراءة الفاتحة وقال أننا سنعمل بقلب واحد.



وتطرق شوقي للحديث عن أهم ما يميز مجالس إدارة الأهلي مؤكدًا أنه قد هناك اختلاف في ‏وجهات نظر داخل الاجتماعات ولن ولم يعلم أحد عنها شئيا ولكن الجميع يدعم قرار الأغلبية ‏في حالة التصويت وأن الاختلاف دائما ما يكون في منتهى الرقي.



وشدد على أنه لا صوت يعلو داخل مجلس إدارة الأهلي وليس الأمر واردًا من الناحية ‏الأخلاقية. ‏