مدبولي يستقبل رئيس وزراء فلسطين لعقد جلسة مباحثات موسعة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، وذلك لعقد جلسة مباحثات، وبحث سبل التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات على الساحة العربية والإقليمية.

ويزور رئيس وزراء فلسطين مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.

واستقبل مدبولي أمس الأول، الاثنين، في مطار القاهرة، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطيني.