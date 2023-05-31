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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صنع 90 هدفا.. شيكابالا قائد الزمالك ملك الأسست محليا وقاريا

شيكابالا
شيكابالا

خطف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الثلاث نقاط من الوقت القاتل أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة في الجولة الـ23 المؤجلة من الدوري العام.

وسجل المدافع حسام عبد المجيد هدف الزمالك من رأسية قوية في الدقيقة 88، وأضاف السنغالي إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 91.

بدأ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالتمريرات القصيرة بين اللاعبين للاستحواذ على وسط الملعب أمام فريق طلائع الجيش.

ونجح فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس في غلق المساحات ومفاتيح نادي الزمالك، وخاصة عن طريق أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي، والاعتماد على الهجمة المرتدة.

ويرتفع رصيد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، إلى النقطة 50 في المركز الـ4، وتجمد طلائع الجيش إلى النقطة الـ26 في المركز الـ 17.

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شيكابالا ملك الاسيست فى الزمالك  

نجح محمود عبد الرازق شيكابالا في صناعة هدف التقدم أمام فريق الداخلية، والذى سجل من خلاله سيف الدين الجزيري التقدم لصالح نادي الزمالك.

وتعادل فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال مع نظيره الزمالك بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

محمود عبد الرازق شيكابالا يواصل كتابة التاريخ مع القلعة البيضاء ويصل إلى صناعة 90 هدفا مع نادي الزمالك فى جميع البطولات المحلية والقارية التي شارك خلالها.

 

الزمالك طلائع الجيش الدوري العام إبراهيما نداي شيكابالا سيف الدين الجزيري

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