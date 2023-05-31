قدر الله ما شاء فعل.. مي سليم تطمئن جمهورها على سلامتها من الحادث الأخير

طمأنت الفنانة مي سليم، جمهورها على سلامتها، قائلة: “الحادثة كانت كبيرة شوية.. والحمد لله قدر الله ما شاء فعل.. وهم كانوا بينزلوني بالعربية كانوا بيقولوا نزلوها العربية بتدخن.. ومكنتش عارفة أنا عايشة ولا دا خيالي”.

وأضافت الفنانة مي سليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”: “كنت رايحة تصوير لفيلم بطولة محمد ثروت وبيومي وأستاذ حجاج.. والغلطة مش غلطتنا كانت اللي سايق قدامنا وللأسف كان نام ولا حاجة ف دخل كل العربيات اللي زراه.. ولكن الحمد لله”.

وتابعت الفنانة مي سليم: “أشكر كل الجمهور والناس وأصحابي اللي أتطمنوا عليا.. وساعات فيه حاجات بتحصل بتعرف غلاوتك عند الناس وأن فيه ناس بتحبك وأنت غالي عندهم.. وعرفت أد أيه فى ناس بتحبني”.