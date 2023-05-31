شهيد لقمة العيش.. مصرع شاب خلال عملة بعمارة تحت الإنشاء في الشرقية

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو خلال عمله بعمارة تحت الإنشاء بمدخل حسن علام بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان بإستقبال "محمود م ع" 30 سنة مقين "المنيا الجديدة" "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر سقوطة من علو خلال عمله بعمارة تحت الإنشاء بمدخل حسن علام بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.