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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منال الصيفي عن حالة زوجها الصحية: أشرف مصيلحي في تحسن مستمر

أشرف مصليحي
أشرف مصليحي

كشفت المخرجة منال الصيفي عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، بعد تعرضه الي وعكة صحية خلال الفترة الماضية. 

وقالت منال الصيفي، في تصريحات خاصة لصدي البلد: أشرف مصيلحي خرج من المستشفي خلال الأيام الماضية، وهو حاليا في منزلنا لاستكمال علاجه، وتشهد حالته الصحية تحسنا مستمرا. 

وكانت كشفت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنانة أشرف مصيلحي عن تطورات حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة في وقت سابق. 

وقالت المخرجة منال الصيقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: حالته الصحية تحسنت كثيراً، الا انه مازال فى الرعاية المركزة ، ومن المقرر ان يخرج منها قريباً بعد التحسن فى حالته الصحية . 

وأضافت منال الصيفي: أشرف مصيلحي تعرض الى التهابات فى الجسم، مما أدي الى دخوله الى العناية المركزة.

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منال الصيفي تتحدث عن والدتها :

قالت منال الصيفي ابنة الفنانة القديرة زهرة العلا، إن الفنانات في جيل والدتها كن يتمتعن بالجمال الفائق، منهن مريم فخر الدين ونادية لطفي وهند رستم.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، أن والدتها كانت قريبة جدا من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وكانت قريبة كذلك من رشدي أباظة، قائلة: “كان بيجيلنا البيت كتير، وكان بيزورنا وردة وبليغ حمدي، وكان فيلم الوسادة الخالية من أقرب الأفلام لها، وكل الأفلام التي شاركت فيها لها مكانة لديها”.

وتابعت: “أحبت الدراما ومعملتش حاجة هي محبتهاش، ومش بتشتغل حاجة مش حباها، وكانت بتحب المسرح جدا، لكن في آخر أعوام حياتها لم تكن تحب العمل ليلا فابتعدت عنه، لكن مفيش شغل شفتها متضررة منه أو خجلانة منه، هي مكنتش بتشتغل عشان الفلوس، فمكنش بتعمل حاجة غير راضية عنها، لم تكن تنظر للدور ومشاركتها فيه من باب ضرورة أن تكون البطلة ولكن بقيمة الدور الذي تلعبه”.

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