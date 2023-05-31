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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير : مصر أكبر وجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا .. فيديو

الدكتور يسري الشرقاوي،
الدكتور يسري الشرقاوي، خبير الإستثمار

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، خبير الإستثمار، أن الدولة اتخذت قرار بتشكيل المجلس ألأعلى للإستثمار، مشيرا إلى أن المجلس سيساهم في تسهيل الإجراءات لدفع عجلة الإستثمار، إضافة إلى المساعدة في الحصول على الرخصة الذهبية.

وقال يسري الشرقاوي، خلال لقاء له لبرنامج "مال وأعمال"، عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن تم العمل دخل هيئة الإستثمار لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي والحكومة بتسهيل إجراءات الإستثمار والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، مؤكدا أن تلك الرخصة ستساعد في حل مشاكل المستثمرين.

 

وتابع خبير الإستثمار، أن مصر منذ عام 2016، وضعت أهداف التنمية المستدامة 2030، ووضعت أولوية كبير لملف الإقتصاد والإستثمار، وتم العمل على تنفيذ كافة متطلبات الإستثمار حتى عام 2019، وتم التوسع في مجال انتاج الطاقة، والقضاء على الإرهاب.

 

 أكبر وجهة جاذبة للإستثمار

وأشار يسري الشرقاوي إلى أن مصر مازالت أكبر وجهة جاذبة للإستثمار في قارة افريقيا.

يسري الشرقاوي الاستثمار المجلس الأعلى للاستثمار قارة افريقيا

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