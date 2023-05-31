الحكومة: تشكيل مجموعة عمل وطنية لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير اليونسكو

ناقش مجلس الوزراء مستجدات ملف ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وقرر المجلس الموافقة على تشكيل مجموعة عمل وطنية برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير عام المنظمة المشار إليها.

ويكون لهذه المجموعة عدد من الاختصاصات تتمثل في إقرار السياسات العامة المتصلة بالترشيح التي تعرض من مدير فريق الحملة الانتخابية، وكذا المتابعة الدورية للتطورات ذات الصلة بالحملة الانتخابية، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة الوطنية ذات الصلة بولاية اليونسكو التي تقوم بها مختلف الوزارات المعنية، لتوظيفها في دعم المرشح، فضلا عن التنسيق بشأن أهم فعاليات المنظمة على المستويين الإقليميّ والدوليّ، بجانب اعتماد الملف المتكامل للمرشح قبل إرساله للمنظمة.

وتباشر مجموعة العمل الوطنية أعمالها اعتبارا من الإعلان رسميا عن المرشح المصري للمنصب، واختيار فريق الحملة الانتخابية من جانب وزارة الخارجية، وذلك لحين الإعلان عن نتائج الانتخابات بمنظمة اليونسكو المقررة في أكتوبر 2025، أو حال انتفاء أسباب انعقادها أيهما أقرب.

وتعد مجموعة العمل الوطنية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها، وكذا آليات تنفيذها يعرضه وزير الخارجية على رئيس مجلس الوزراء.