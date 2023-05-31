إعلان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا

قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة في أوكرانيا، كاتارينا ماتيرنوفا، إن خطط أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون عامين مفرطة في التفاؤل، لكن من المحتمل أن تبدأ عملية التفاوض في ديسمبر إذا وافق عليها قادة الدول الأعضاء.

وقالت ماتيرنوفا: "أفترض أن هذا التقييم من وجهة نظر الإدخال نفسه متفائل للغاية، لكن لا يمكنني الإشارة إلى الإطار الزمني المحدد".

وأشارت إلى أن أوكرانيا قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتنفيذها بسرعة كبيرة.

وأضافت: "يمكنني أن أتخيل سيناريو أن أوكرانيا ستبدأ المفاوضات في ديسمبر، وهذا يتطلب موافقة قادة الدول الأعضاء. إذا حدث هذا ، فعندئذ مع التركيز الحالي للروح والتعبئة، يمكن للأوكرانيين أن يفاجئوا بشكل واضح بوتيرتهم”.

وتم تعيين ماتيرنوفا، كسفيرة جديدة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا في أبريل، وهو منصب ستحل محل الدبلوماسي الإستوني ماتي ماسيكاس في كييف.

في بداية عام 2023، قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميجال، إن كييف تتوقع اجتياز مرحلة المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتصبح عضوا كاملا في الاتحاد في غضون عامين.

وتتوقع أوكرانيا أيضًا أن تتلقى هذا العام قرارًا سياسيًا من الاتحاد الأوروبي لبدء مفاوضات الانضمام.