عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تثمن علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

ثمنت الولايات المتحدة علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها واحدة من أكثر العلاقات الاقتصادية شمولاً وديناميكية في العالم .

وكتب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء أن اجتماعات مجلس التجارة والتكنولوجيا والاجتماعات مع أصحاب المصلحة في السويد أكدت أن هذا المنتدى هو حجر الزاوية لشراكتنا الاقتصادية.

وذكر أن هذه الشراكة الاقتصادية تعد واحدة من أكثر العلاقات الاقتصادية شمولاً وديناميكية في العالم .

وتستضيف السويد الاجتماع الرابع لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء هذا المجلس في يونيو 2021، وهو المنتدى الرئيسي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتنسيق المناهج لقضايا التجارة العالمية والاقتصادية والتقنية الرئيسية .

وعقدت الاجتماعات السابقة في بيتسبرج وباريس وواشنطن العاصمة وستستضيف السويد الاجتماع كجزء من رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

علاقة عاطفية وسبائك.. براءة لوشا من تهمة خطف صغير

رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر على مجهوداتها المبذولة لرفع المعاناة عن شعبنا

عضو بالشيوخ: الوطني للتعليم يعكس الاهتمام الرئاسي بالاستثمار في رأس المال البشري

سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي ببطولة العالم للتايكوندو ويضمن أول ميدالية مصرية

إيقاف التعامل ببطاقات الدفع المسبق بالعملات الأجنبية خارج مصر

عضو بأمناء الحوار الوطني: الأعلى للتعليم والتدريب مجلس وزراء مصغر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.. حقيقة خناقة بيرسي تاو وكولر| تفاصيل

فيديو

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ