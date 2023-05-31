الولايات المتحدة تثمن علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

ثمنت الولايات المتحدة علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها واحدة من أكثر العلاقات الاقتصادية شمولاً وديناميكية في العالم .

وكتب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء أن اجتماعات مجلس التجارة والتكنولوجيا والاجتماعات مع أصحاب المصلحة في السويد أكدت أن هذا المنتدى هو حجر الزاوية لشراكتنا الاقتصادية.

وذكر أن هذه الشراكة الاقتصادية تعد واحدة من أكثر العلاقات الاقتصادية شمولاً وديناميكية في العالم .

وتستضيف السويد الاجتماع الرابع لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء هذا المجلس في يونيو 2021، وهو المنتدى الرئيسي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتنسيق المناهج لقضايا التجارة العالمية والاقتصادية والتقنية الرئيسية .

وعقدت الاجتماعات السابقة في بيتسبرج وباريس وواشنطن العاصمة وستستضيف السويد الاجتماع كجزء من رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.