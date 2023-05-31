الجامعة العربية: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار الإتحاد الأوروبي لنقابات العمال (ETUC) بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وبدعوة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير تنظيمية، تمنع الهيئات القانونية التابعة للإتحاد الأوروبي من إستيراد منتجات المستوطنات أو التصدير إليها أو مساعدة وتسهيل دخول تلك المنتجات إلى السوق الأوروبية، بما يتوافق مع معاهدات الاتحاد الأوروبي وامتثالاً للقانون الدولي.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبوعلي في تصريح صحفي، اليوم، أهمية هذا القرار الذي يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، داعيا الشركات العالمية لتجنب المعاملات المباشرة أو غير المباشرة مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا الأمين العام المساعد، المؤسسات المالية والشركات المتورطة في الإستيطان الإسرائيلي إلى ضرورة الإلتزام بقواعد القانون الدولي والتوقف الفوري عن التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأشاد، بمواقف كل المنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات الطلابية والشركات الدولية التي وقفت إلى جانب النضال الفلسطيني المستمر، وانتصرت للعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني رفضًا للاستيطان والمشروعات الاستعمارية الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.