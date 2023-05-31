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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|163 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع

صدى البلد

حققت 163,445,000 عملية نقاط بيع في المملكة خلال الفترة من 21 - 27 مايو 2023، 10,704,997,000 ريال، مقابل 10,092,015,000 ريال عن نفس الفترة السابقة.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” وفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4,463,000، بقيمة إجمالية بلغت 631,881,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,225,000، بقيمة 326,059,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 112,000، بقيمة 130,551,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 979,000، بقيمة 285,260,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13,310,000، بقيمة 722,604,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7,021,000 ، بقيمة 704,234,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 951,000 ، بقيمة 256,459,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 673,000 بقيمة، 262,771,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1,387,000 ، بقيمة 98,531,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 205,000 ،بقيمة 218,734,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 17,142,000، بقيمة 1,103,091,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1,984,000 ، بقيمة 227,934,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 48,679,000، بقيمة 1,659,220,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 39,597,000، بقيمة 1,646,527,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 556,000، بقيمة 87,530,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2,274,000، بقيمة 650,400,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 22,887,000، بقيمة 1,693,213,000 ريال.

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وعلى مستوى مناطق المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 49,324,000 ،بقيمة 3,593,268,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6,423,000، بقيمة 377,601,000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6,763,000، بقيمة 389,370,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3,535,000 ، بقيمة 191,469,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2,891,000، بقيمة 166,678,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2,744,000 ، بقيمة 152,641,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3,900,000، بقيمة 256,569,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3,870,000، بقيمة 352,650,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7,119,000، بقيمة 566,737,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 19,943,000، بقيمة 1,565,930,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 56,935,000 ،بقيمة 3,092,084,000 ريال.

البنك المركزي السعودي السلع والخدمات التشييد والبناء الأجهزة الإلكترونية المطاعم والمقاهي محطات الوقود

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