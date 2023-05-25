أصول المصارف الإسلامية ترتفع 6.5% إلى 631.7 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 631.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.5% أو ما يعادل 38.6 مليار درهم، مقابل نحو 593.1 مليار درهم في فبراير 2022، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضحت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة زادت على أساس شهري بنحو 1.74% أو ما يعادل 10.8 مليار درهم مقابل نحو 620.9 مليار درهم في يناير 2023.

وأظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 396.6 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.01% مقابل نحو 385 مليار درهم في فبراير 2022، بزيادة تعادل 11.6 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وزادت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 439.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 3.92% مقارنة بنحو 423.3مليار درهم في فبراير 2022، بزيادة تعادل 16.6 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وبحسب الإحصاءات، فأن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 109.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.7% أو ما يعادل 18.8 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 90.7 مليار في فبراير 2022، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 3.3% مقابل 106 مليار درهم في يناير الماضي.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 76.9 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.4 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين” و2.8 مليار درهم في الأسهم، و11.4 مليار درهم استثمارات أخرى.

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فوصل إجمالي أصولها إلى 3.116 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 15.9% مقارنة بنحو 2.689 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022.

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 83.1% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية يناير الماضي والبالغة 3.748 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 16.9%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.5 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.3% مقابل 1.425 تريليون درهم في فبراير 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.802 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 15.2% مقارنة بنحو 1.565 تريليون درهم في فبراير 2022.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 13.8% إلى 431.9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، موزعة بواقع 230.5 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين”، و153.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و9.2 مليار درهم في الأسهم، و38.8 مليار درهم استثمارات أخرى.