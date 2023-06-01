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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. فرج عامر يكشف وجهة كريم بنزيما في الدوري السعودي

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، خبراً سار لمتابعي الدوري السعودي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب في منشور: “بنزيمة في طريقة إلى الدوري السعودي من خلال اتحاد جدة”.

وأكد خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، اقترب من الرحيل عن فريقه.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح دياز أن بنزيما أقرب للرحيل عن الاستمرار مع ريال مدريد الموسم المقبل.

وتابع دياز أن كريم بنزيما سيتخذ قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه أقرب للخروج، وفي هذه الحالة سيحترم النادي قراره.

وذكرت تقارير أن بنزيما اقترب من الانتقال لـ الاتحاد السعودي، الذي يلعب له المصريان طارق حامد وأحمد حجازي، حيث تم تقديم عرض له بقيمة 200 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة لحصوله على حقوق الصور.

 

 

الاتحاد السعودي الفرنسي كريم بنزيما كريم بنزيما اتحاد جدة الدوري السعودي

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