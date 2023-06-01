محمد شيحة: أعتذر عن واقعة الإسماعيلي والمقاولون العرب المؤسفة.. وأتقبل أي عقوبة

اعتذر محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي، عن اللقطة المؤسفة التي شهدتها مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، وانسحاب لاعبي الدراويش بسبب ركلة جزاء.



قال محمد شيحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" عبر برنامجه "الماتش" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد":" الحمد لله على كل شئ، لا نتحدث في النتيجة ولكن نتحدث عن العدالة، أعتذر لكل الوسط الرياضي عن المنظر المؤسف الذي شاركت فيه".



أضاف:" نزلت لحماية لاعبي الإسماعيلي، وكنا نطالب بحقنا في ذهابه إلى الفار من أجل رؤية اللعبة".



أوضح:" طلبت من الحكم الذهاب لرؤية الفار ومراجعة اللعبة المشكوك فيها، رفض لأن الفار أكد رأيه".

أكد:" أتقبل أي عقوبة من لجنة الانضباط واعتذر عن الواقعة".



أتم:" كل مبارياتنا المقبلة صعبة ومواجهات كؤوس، وسنقاتل في الفترة المقبلة من أجل مصلحة الإسماعيلي، رفقًا بالإسماعيلي، سنصل بالفريق لمكانته وبعد ذلك افعلوا ما يحلو لكم".



