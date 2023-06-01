عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شيحة: أعتذر عن واقعة الإسماعيلي والمقاولون العرب المؤسفة.. وأتقبل أي عقوبة

صدى البلد

اعتذر محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي، عن اللقطة المؤسفة التي شهدتها مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، وانسحاب لاعبي الدراويش بسبب ركلة جزاء.


قال محمد شيحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" عبر برنامجه "الماتش" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد":" الحمد لله على كل شئ، لا نتحدث في النتيجة ولكن نتحدث عن العدالة، أعتذر لكل الوسط الرياضي عن المنظر المؤسف الذي شاركت فيه".


أضاف:" نزلت لحماية لاعبي الإسماعيلي، وكنا نطالب بحقنا في ذهابه إلى الفار من أجل رؤية اللعبة".


أوضح:" طلبت من الحكم الذهاب لرؤية الفار ومراجعة اللعبة المشكوك فيها، رفض لأن الفار أكد رأيه".
أكد:" أتقبل أي عقوبة من لجنة الانضباط واعتذر عن الواقعة".


أتم:" كل مبارياتنا المقبلة صعبة ومواجهات كؤوس، وسنقاتل في الفترة المقبلة من أجل مصلحة الإسماعيلي، رفقًا بالإسماعيلي، سنصل بالفريق لمكانته وبعد ذلك افعلوا ما يحلو لكم".


 

إدارة الإسماعيلي الإسماعيلي والمقاولون الاسماعيلي المقاولون العرب صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

ترشيحاتنا

أمريكا .. مجلس النواب يبدأ النقاش حول مشروع قانون سقف الدين

تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك

لمن لا يستطيع الذهاب الى الحج .. احرص على هذه العبادة

13 معلومة عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض قبل افتتاح الرئيس لها

محافظ القاهرة يشارك فى احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. صور

أمريكا.. بدء محاكمة بشأن محاولة الصين إعادة مواطنين "قسرًا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقار بإحدى محافظات مصر يثير روح الفكاهة والسخرية لرواد السوشيال ميديا.. شاهد

مشروبات تعالج التهابات المسالك البولية.. تعرف على فوائدها

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

مسمينى على الموبايل chocolate..صور تجمع بين شيرين وحسام حبيب عقب رجوعهما لبعض

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ