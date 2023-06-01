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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الواحد: البنك الأهلي حقق 17 نقطة في آخر 7 مباريات

صدى البلد

أعرب محمد عبد الواحد، المدرب العام لـ البنك الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام الداخلية، والتقدم في ترتيب جدول الدوري الممتاز.


قال محمد عبد الواحد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" الحمد لله فوز جاء في فترة عصيبة، لم نستطع إحضار تعاقدات، آخر 7 مباريات حصلنا على 17 نقطة من 21 نقطة".


أضاف:" البنك الأهلي لديه إمكانات جيدة سواء على مستوى اللاعبين والإدارة، نلعب بطريقتنا في المباريات، ونسيطر على المباراة وأحرزنا ثلاثة أهداف أمام الداخلية الذي كان رائعًا أمام الزمالك".


أتم:" مباراة اليوم فارقة بالنسبة لنا، مواجهة بـ 6 نقاط، كل الفرق التي تنافسنا في مناطق الهبوط، تعادل الإسماعيلي اليوم بالنسبة لنا شيئًا إيجابيًا، نتقدم على الإسماعيلي بنقطة والمواجهات المباشرة لصالحنا".
 

 

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