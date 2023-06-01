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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف التعويضات لعدد من المزارعين بقرى الشيخ زويد

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

انتهت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي ،  بمحافظة شمال سيناء من مراجعة ملفات عدد من المزارعين المتضررين وذلك لصرف تعويضات لهم ..حيث تم الإعلان عن صرف تعويضات لعدد ٢٠ مزارعا في ٥ قري بمركز الشرخ زويد .


و تم نشر كشف  بأسماء المزارعين الذين ، بعد  قيام لجنة فحص الملفات  بمراجعة ملفاتهم  للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 31/5/2023 إلي 15/6/2023.، على الرابط التالي:

http://www.northsinai.gov.eg/moderyat/DispNews.aspx?ID=219

 

أسماء المزارعين:

 

وقد تضمن  بيان الكشوف أسماء المزارعين بقر مركز الشيخ زويد  كالآتي : 

_قرية (الجورة)  :
عدد المزارعين 6 مزارع ، تبدأ باسم / حسين مقبل حسين محسن ، وتنتهي باسم / حماد محمد عيد جمعه.

_قرية (ابو الفيتة)  :
عدد المزارعين 5 مزارع، تبدأ باسم / محمود ابراهيم مسلم بريك ، وتنتهي باسم / موسي علي اسليم علي.

_ قرية   (ابو طويلة)  :
عدد المزارعين 1 مزارع، تبدأ باسم / احمد محمد سليمان هويشل،   وتنتهي باسم / احمد محمد سليمان هويشل.
 

_ قرية (الخروبة)  :
عدد المزارعين 3 مزارع، تبدأ باسم / نصره سلمي سويلم ابو عيد،  وتنتهي باسم / هشام سليمان سلمي سويلم

_قرية (الشلاق) : 
عدد المزارعين 5 مزارع، تبدأ باسم / احمد يوسف سالم عيطه،   وتنتهي باسم / عبدالرحمن يوسف سالم عيطه.
 

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الشيخ زويد تعويضات المزارعين قرى اسماء

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