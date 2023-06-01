صرف التعويضات لعدد من المزارعين بقرى الشيخ زويد

انتهت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي ، بمحافظة شمال سيناء من مراجعة ملفات عدد من المزارعين المتضررين وذلك لصرف تعويضات لهم ..حيث تم الإعلان عن صرف تعويضات لعدد ٢٠ مزارعا في ٥ قري بمركز الشرخ زويد .



و تم نشر كشف بأسماء المزارعين الذين ، بعد قيام لجنة فحص الملفات بمراجعة ملفاتهم للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 31/5/2023 إلي 15/6/2023.، على الرابط التالي:

http://www.northsinai.gov.eg/moderyat/DispNews.aspx?ID=219

أسماء المزارعين:

وقد تضمن بيان الكشوف أسماء المزارعين بقر مركز الشيخ زويد كالآتي :



_قرية (الجورة) :

عدد المزارعين 6 مزارع ، تبدأ باسم / حسين مقبل حسين محسن ، وتنتهي باسم / حماد محمد عيد جمعه.

_قرية (ابو الفيتة) :

عدد المزارعين 5 مزارع، تبدأ باسم / محمود ابراهيم مسلم بريك ، وتنتهي باسم / موسي علي اسليم علي.

_ قرية (ابو طويلة) :

عدد المزارعين 1 مزارع، تبدأ باسم / احمد محمد سليمان هويشل، وتنتهي باسم / احمد محمد سليمان هويشل.



_ قرية (الخروبة) :

عدد المزارعين 3 مزارع، تبدأ باسم / نصره سلمي سويلم ابو عيد، وتنتهي باسم / هشام سليمان سلمي سويلم



_قرية (الشلاق) :

عدد المزارعين 5 مزارع، تبدأ باسم / احمد يوسف سالم عيطه، وتنتهي باسم / عبدالرحمن يوسف سالم عيطه.

