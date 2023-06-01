الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من نابلس والخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس، باعتقال 7 مواطنين فلسطينين من مدينة نابلس والخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من مدينة نابلس.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت أحياءً عدة من المدينة، واعتقلت ثلاثة شبان بعد أن فتشت منازلهم، وهم: ساهر الحج حمدان، ومالك عبده، وسليمان أبو صالحة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وصرح الناشط الإعلامي الفلسطيني محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة وسط بلدة بيت أمر، واعتقلت كلا من: أحمد محمود الصليبي (27 عاما)، ومراد محمد صبارنة (26 عاما)، وقصي أشرف صبارنة (18 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وقامت بفتيشها.

