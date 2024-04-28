سفير هولندا للمستثمرين: الإصلاحات الاقتصادية في مصر تدعو للتفاؤل

دعا بيتر موليما، سفير هولندا في القاهرة، الشركات الهولندية للاستثمار في مصر؛ نظرا للإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقال بيتر موليما، على هامش كلمته خلال الاحتفال بـ"عيد الملك": منذ بداية تواجدي في مصر، فوجئت بحجم الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تقدمها مصر، كما أعتقد أن فرص التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر واعدة لمصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف السفير الهولندي في مصر: أتمنى أن تستثمر المزيد من الشركات الأوروبية في مصر، فالإصلاحات الاقتصادية الجارية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، تدعو للتفاؤل، وتعد بالمزيد في المستقبل.