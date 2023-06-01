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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: زيادة قدرة استيعاب الجامعات للعائدين من الخارج خطوة مهمة في صالح الطلاب

الدكتورة رغدة نجاتي
الدكتورة رغدة نجاتي

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية إعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 20% بدلًا من 10%، بهدف توفير أماكن لاستيعاب الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية على خلفية الأحداث الأخيرة الجارية في تلك الدول.


وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن ذلك القرار يساهم في حل مشكلات العديد من الطلاب العائدين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق أو التحويل بسبب عدم كفاية الأماكن المتاحة.


وأوضحت النائبة رغدة نجاتي، أن الجامعات المصرية الأهلية والخاصة تشهد إقبالاً كبيرًا خلال السنوات الماضية، الأمر الذى دعا الدولة إلى التوسع فيها لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، قائلة: رغم تلك التحديات، إلا أن الدولة أعلنت عن استقبالها  للطلاب المصريين العائدين من الخارج منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وصولا للأزمة السودانية بعد توافق الشروط والإجراءات اللازمة.

وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: مع تزايد عدد الطلاب المصريين العائدين من الخارج بعد أحداث السودان، كان هناك تحدى أكبر أمام الدولة المصرية، الأمر الذى دعا الحكومة لرفع قدرة استيعاب الجامعات الأهلية والخاصة لهؤلاء الطلاب إلى نسبة 20% في محاولة لحل مشكلات هؤلاء الطلاب المصريين العائدين من الخارج.

وطالبت رغدة نجاتي، بأهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويل والالتحاق بالجامعات، ومراعاة الظرف الاستثنائي للطلاب، لاسيما فيما يتعلق باستيفاء بعض الأوراق لاستكمال الدراسة.

الالتحاق بالجامعات الأماكن المتاحة البحث العلمي التعليم العال الأوكرانية

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