مستقبل وطن ينفي صلته بأحداث نقابة المهندسين.. ويؤكد اتخاذه الإجراءات القانونية

أصدر حزب مستقبل وطن، بيانًا، أكد فيه عدم صلته بالأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، والتي عقدت قبل يومين لسحب الثقة من النقيب، مؤكدًا أن تواجد أعضاء الحزب كانت بصفتهم المهنية وليست الحزبية.

ووصف الحزب في بيانه بأن ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي هي إدعاءات مغرضة وإختلاق روايات ليس لها أساس من الصحة من وجود تدخل للحزب في الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي جرت بتاريخ ۳۰ مايو بهدف الإساءة للحزب وتحقيق مكاسب سياسية .

وأكد الحزب أن تواجد بعض المهندسين المنتمين للحزب بالجمعية العمومية كان بصفتهم المهنية مثل العديد من المهندسين المنتمين لأحزاب أخرى، وأن سياسات الحزب تعتمد على المنهجية في إدارة شؤونه لتحقيق الصالح العام للدولة بعيداً عن المزايدات والأساليب الملتوية .

وشدد الحزب أن العمل النقابي هو شأن داخلي ويدعو الجميع إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والابتعاد عن أية مزايدات، مشيرًا إلى أن الأمر معروض أمام النيابة العامة للوقوف على الحقيقة.. كما أن الحزب سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة إليه أو فرض إدعاءات مغرضة.