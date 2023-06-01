فقيه دستوري : لا يوجد ما يسمى بانتخابات رئاسية مبكرة

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يوجد ما يسمى بـ انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرا إلى أن الانتخابات المبكرة تعني عدم استكمال المدة وهذا غير صحيح.

وقال صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، انه وفقا للمادة 140 من الدستور تبدأ الإنتخابات قبل إنتهاء مدة الرئيس بـ 120 يوما.

أستاذ القانون الدستوري، أنه لا بد من الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، وكافة الإنتخابات والإستحقاقات القادمة.

نهاية العام الجاري.

وأشار صلاح فوزي إلى أن الإشراف القضائي يتم عن طريق إنتداب القضاة بطلب من الهيئة الوطنية للإنتخابات، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للإنتخابات يمكنها البدء في اجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.