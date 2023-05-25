فقية دستورى: تواجد الحزب على أرض الواقع يمهد طريقه للإنتخابات البرلمانية

قال الفقية الدستورى الدكتور صلاح فوزى، أن الحوار الوطنى يتمتع بثراء الرؤي والأفكار.



وأضاف فوزى خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن الاحزاب السياسية هامة للغاية ويوجد قانون حاكم لها.

حسب النظام الحزبى



وأوضح الفقية الدستورى، أنه حسب النظام الحزبى فى مصر فمسموح بدعم الإحزاب ماليا،ونظرا للظروف الإقتصادية تم إلغاء فكرة التمويل.

وأكد الدكتور صلاح فوزى،قائلا:" أنا مع عدم تمويل الإحزاب، فقط الدول الغنية التى يمكنها فعل ذلك، والبدائل الأمثل أن يكون للحزب تواجد حقيقي على الأرض".

وقال الفقية الدستورى، إنه إذا تواجد الحزب على ارض الواقع سيكون طريقه ممهدا فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.