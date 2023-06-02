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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

سكان إسماعيل أباظة في لاظوغلي يستغيثون: الباعة الجائلين احتلوا الشارع

صدى البلد

استغاث سكان شارع اسماعيل اباظة - بلاظوغلي-  وجانب محطه مترو سعد التابع لحى السيدة زينب فى محافظة القاهرة ، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين بما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين .

يقول هشام محمود الأهالى فى رسالتهم : نعانى نحن سكان شارع إسماعيل أباظة ويبدأ بوزارة التعليم العالى وأكاديمية البحث العلمى، ثم وزارة الإسكان وبعدها وزارة التعليم، ثم وزارة الإنتاج الحربى وأمامها محطة مترو سعد زغلول والخزانة العامة وبجوارها مبنى الضرائب العقارية.. ثم ينتهى الشارع بالتقاطع مع شارع خيرت ، من حالة من الفوضى و العشوائية بسبب انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا الأرصفة وأصبحوا فى الشارع الرئيسى والأعلى كثافة سكانية ، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة سط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة فى الطريق العام.

وأضاف: الباعة متواجدون فى الشارع طوال اليوم و لا يمكننا ركن سياراتنا بجوار منازلنا علاوة على المخلفات والقمامة المنتشرة ، الشارع أصبح يحتله بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاه، لافتا إلى أنه لا يوجد اهتمام بلبس الكمامات أو النظافة او التباعد، واستغل هذا الوضع بعض المتحرشين بالنساء وكذلك "النشالين".

وأشاروا إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب لنا مجلس المدينة ، مطالبين ادارة الاشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أكاديمية البحث العلمي الإنتاج الحرب التعامل مع المخالف السيدة زينب المخلفات والقمامة انتشار الباعة الجائلين حى السيدة زينب

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