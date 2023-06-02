بسعر 250 جنيه للكيلو.. افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدية بالسرارية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ بشأن توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار،

وتابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط افتتاح منفذ بيع يع اللحوم البلدية بقرية السرارية التابعة للوحده المحليه لقرية بنى خالد.

أشار الي انه يجري فتح منافذ بباقى القرى التابعة للمركز، وذلك ضمن مباردة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ البيع وبمحال الجزارة، حرصاً على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح رئيس المركز أن سعر الكيلو 250 جنيها مشددا على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

