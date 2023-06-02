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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة طالبة داخل منزلها في المنيا

العثور على جثة طالبه
العثور على جثة طالبه

تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لطالبة داخل منزلها، بإحدى قرى مركز المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطالبة تدعي م. ا. تبلغ من العمر 18 سنة مقيمة بإحدى قرى مركز المنيا، وبالفحص أفادت التحريات الأولية وجود حبل معلق فى غرفة المنزل.
 

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انتقل فريق الشرطة والإسعاف والنيابة العامة إلى موقع البلاغ وقامت النيابة بمعاينة الواقعة، وقررت نقل الجثمان إلى مستشفى المنيا المركزي لإعداد تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب التشريح وكلفت النيابة العامة ضباط البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وكشف ملابساتها.

أجهزة الأمنية التحريات الاولية المستشفيات تكثف أجهزة الأمن جهودها نقل الجثمان

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