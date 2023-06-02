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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجا من الموت.. سقوط شجرة على سيارة داخلها شاب أثناء العاصفة الترابية

سقوط شجرة على سيارة
سقوط شجرة على سيارة شاب

انتشر على نطاق واسع على موقع تيك توك مقطع فيديو قصير لشاب داخل سيارته اثناء سقوط شجرة ووقوعها على زجاج السيارة وتحطيمه وهو بداخلها أثناء ساعات العاصفة الترابية القوية التي ضربت مدن مصر. 
 

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وكتب الشاب على مقطع الفيديو “قاعد في أمان الله بصور العاصفة..يلا الحمد لله قدر الله وماشاء فعل”

وشهدت مصر تغيرات متلاحقة للأحوال الجوية فيالأيام الماضية، من عاصفة ترابية إلى أمطار صيفية مرورا برياح شديدة تسببت في سقوط لوحات إعلانية

وتغيرات الأحوال الجوية في مصر هي جزء من ظاهر مناخية تسمى «الظواهر المناخية الجامحة»، وهي شديدة الخطورة، وهذه النوعية من الظواهر تبدو نادرة الحدوث كل مئات السنوات، ومعناها خلل شديد في الدورات المستقرة للمناخ، والفصول الأربعة فيتقلب معها الدورات الأساسية الصيف والربيع الخريف والشتاء، في يوم واحد قد نراهم جميعًا.

وتفاقم هذه التغيرات يأتي بفعل تضخم حجم الأدخنة الصناعية والاحتباس الحراري وتأثر الغلاف الجوي مما ألغى ثبات الفصول فكسر استقرارها ويكاد رجوعها لدورات متتالية مثلما اعتدنا أصبح أمر صعب جدًا.

سيارته شجرة زجاج العاصفة

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