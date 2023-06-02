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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مغني الغلابة.. يسري يبهر المتابعين بصوته في ورشة الخردة

عم يسري
عم يسري

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل مسن بسيط يدعى عم يسري، ابهر المتابعين بصوته العذب ليحصد ملايين المشاهدات في ساعات قليلة.

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وبكلمات أغنية “ظروف معنداني” للمطرب وائل جسار، أبهر عم يسري متابعيه على موقع تيك توك وحصد المقطع القصير على اكثر من 4 مليون مشاهدة على الموقع خلال يومين فقط مما جعل المشاهدين يلقبوه ب “مغني الغلابة”. 

ويبلغ يسري من العمر 42 عاما وولد في مدينة بنها، وحاصل على دبلوم صنايع قسم "سيارات"، وفي الأساس يعمل نقاش، و للعمل في جمع وتفكيك "الخردة".

ويغني يسري بطبقة صوت هادئة، حيث برزت أغانيه لمطربين مختلفين منهم تامر عاشور وأحمد جمال وبهاء سلطان ووائل جسار.

وانهالت التعليقات على فيديو عم يسري حيث علق احد المتابعين:

الله يوسع عليك يارب ويعطيك اكثر مما تتمنى 

وقال اخر
صاحب الاغنية من غير تعديل وشغل وميوزيك وحوارات مش هيغنيها احسن منه

وعلقت ثالثة
الله. احلى حد غناها في التيكتوك لان صوتك من دون استديو وصدى وماشاءالله ارفعلك القبعة انا مسجلة الاغنية وبقولك انت غنيتها احلى مني

عم يسري

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