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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

بيع جدي بسعر صادم
بيع جدي بسعر صادم

تشهد أسواق الأضاحي في مصر انتعاشًا ملحوظًا الفترة الحالية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، بينما أثار مقطع فيديو قصير، الجدل من داخل إحدى أسواق دمنهور.

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وانتشر المقطع القصير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه نوع من الماعز "جدي" يبدو أنه من سلالة مميزة “قبرصي” ويعرض صاحبه بيعه بمبلغ 18 ألف جنيه في سوق دمنهور بمحافظة البحيرة، مما يعتبره البعض سعرًا مبالغًا فيه مقارنة بسوق الماعز المعتاد.

وحصد الفيديو ما يقرب من 2 مليون مشاهدة في أيام قليلة حيث انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل المختلفة.

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز 40 ثانية فقط: 



وقال متابع: "النوع والسلالة دي غالية فعلا وفيه أغلي كمان من كدة".

بينما مازحه متابع آخر قائلاً: "هوا بيقول سعر علي حسب غلاوت الجدي في قلبه".

وقال ثالث “من كام شهر كان الرقم دي يشتري عربية”.


 

دمنهور الاضاحى عيد الأضحى

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