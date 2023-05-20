هنا تباع الأرخص.. أسعار أضاحي عيد الأضحى 2023

يقبل المواطنون حاليا على شراء الأضاحى لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، ولاتقتصر الأضحية على الخروف فقط وإنما تمتد لتشمل الجاموس والعجول والجمال، وفى هذا العام يواجه المضحون أزمة ارتفاع أسعار كيلو القائم نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف .

أسعار الأضاحى 2023

تتراوح أسعار كيلو اللحم الحي من العجول البقري بنظام الوزن قائم تتراوح أسعارها حاليا بالأسواق من 130 إلي 140 جنيها للكيلو الواحد فيما سجل سعر كيلو القائم في العجل الجاموسي ، نحو 115 جنيهًا .

كذلك يتراوح سعر كيلو لحم الخروف بنظام الوزن قائم من 140 ل 150 جنيهًا، كذلك سجلت سعر كيلو الماعز 150 جنيهًا.

ويسجل سعر الخروف بالأسواق بأسعار تتراوح من 7000 جنيهًا ل 15000 جنيهًا على حسب الوزن .

وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن اختيار العجل المناسب للتسمين يساهم في زيادة ربح المربي، لافتا إلى أن مع اختيار نوع العجل المناسب والوقت الأفضل للشراء من حيث السعر، تكون مواصفات العجل المناسبة هي العامل الأهم في الحصول على أعلى ربح ممكن، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



علامات العجل المناسب للتسمين

وأضاف «أبو صدام» أن أهم علامات العجل المناسب للتسمين أن تظهر عليه علامات الصحة، ويتحرك بشكل طبيعي، ويأكل بشكل جيد، وأن يتراوح عمر العجل من 6 إلى 10 أشهر، فضلا عن سلامة جلده وخلوه من الآفات والطفيليات، وأن يكون الجلد سهل الحركة عند الشد، وناعم الشعر، مع اختيار العجل ذي العيون اللامعة البراقة، كما يكون طويل الجسم ذي رأس كبير، واسع الصدر، خالٍ من الأمراض، ذي أرجل قوية وغليظة، مستقيم الظهر.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه من العلامات المهمة، عدم وجود إفرازات أنفية بالعجل، وأن يكون غير مصاب بالإسهال، والفم خالٍ من التقرحات، ووجود عضل بين الأرجل الأمامية، واسع الأرباع الخلفية، ومستقيمة مكسو لحم البطن، وليس له كرش كبير، وتكون أفخاذه مكسوة باللحم.

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن نقابة الفلاحين تطرح عجول بقري للأضاحي بسعر 125 جنيها للكيلو قائم، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في خفض أسعار اللحوم الحمراء وتوفير الأضاحي بأسعار مخفضة، لافتا ان الأضاحي متوفرة بكميات كبيرة بهذه الأسعار غير شاملة مصاريف النقل.