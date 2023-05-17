هل ترتفع.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأربعاء قبل عيد الأضحي

مع اقتراب عيد الأضحى ، يقبل المواطنون علي شراء اللحوم الحمراء من الأسواق ، وكذلك الأضاحى ، ولكن هذا العام ترتفع أسعار اللحوم ، ومن المتوقع مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة



ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم الكندوز

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا وفقًا للقطعية.

سعر اللحوم الجملي

وتراوح سعر اللحم الجملى بين 230 و260 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيهًا، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيهًا على حسب نوع اللحم، وتسجّل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمّد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجّل 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيه، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا.

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيهًا.



ومن جانبه توقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول عيد الأضحى وزيادة الإقبال على شراء اللحوم ، موضحا أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة 100 % منذ موسم عيد الأضحى الماضي وحتى الآن ، وذلك بسبب زيادة أسعار الأعلاف .

وأضاف "أبوصدام " خلال استضافته بموقع "صدي البلد " ، أن مصر دولة جافة وليس بها مزارع طبيعية ، ولدينا عجز فى رؤوس الماشية الحية وبالتالي نستورد من الخارج لسد احتياجاتنا من اللحوم .

وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أننا كنا نستورد لحوم سودانية من دولة السودان الشقيقة وكانت تعد أرخص أنواع اللحوم وبالتالى تم البحث عن مصادر أخري لاستيراد اللحوم مثل تشاد وجيبوتي ، مؤكدًا أننا نستورد حوالي 8 مليون طن من الذرة، و5 مليون طن من المستلزمات العلفية من الخارج.

وأوضح أن تكلفة العلف لتربية الماشية لمدة يوم واحد 200 جنيهًا، وذلك غير احتياجات الماشية الأخري مما أدي إلي عزوف بعض المربيين عن التربية وبالتالي قل المعروض منه .

الإفراج عن الأعلاف

أما عن الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين إننا سنشعر بتأثير هذا اللحوم ولكن عقب عيد الأضحى المبارك بحيث يزيد المعروض ويقل الإقبال .

وطالب الحكومة بحل أزمة نقص الأعلاف والعمل على خفض أسعارها بالتوازي مع بذل المزيد من الجهود للسيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار.