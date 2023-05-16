هل ترتفع؟.. توقعات أسعار اللحوم خلال موسم عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى، يقبل المواطنون على شراء اللحوم الحمراء من الأسواق، وكذلك الأضاحى، لكن هذا العام ترتفع أسعار اللحوم، ومن المتوقع مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.



وتوقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة ليصل سعر الكيلو إلى 350 جنيها خاصة مع دخول عيد الأضحى وزيادة الإقبال على شراء اللحوم، موضحا بأن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة 100% منذ موسم عيد الأضحى الماضي وحتى الآن، وذلك بسبب زيادة أسعار الأعلاف .

وأضاف "أبوصدام " خلال استضافته بموقع "صدى البلد"، أن مصر دولة جافة وليس بها مزارع طبيعية، ولدينا عجز فى رؤوس الماشية الحية وبالتالي نستورد من الخارج لسد احتياجاتنا من اللحوم.

استيراد اللحوم السودانية

وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أننا كنا نستورد لحوم سودانية من دولة السودان الشقيقة وكانت تعد أرخص أنواع اللحوم وبالتالى تم البحث عن مصادر أخري لاستيراد اللحوم مثل تشاد وجيبوتي ، مؤكدًا أننا نستورد حوالي 8 ملايين طن من الذرة، و5 ملايين طن من المستلزمات العلفية من الخارج.

وأوضح أن تكلفة العلف لتربية الماشية لمدة يوم واحد 200 جنيهًا، وذلك غير احتياجات الماشية الأخري مما أدي إلي عزوف بعض المربيين عن التربية وبالتالي قل المعروض منه.

الإفراج عن الأعلاف

أما عن الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين إننا سنشعر بتأثير هذا اللحوم ولكن عقب عيد الأضحى المبارك بحيث يزيد المعروض ويقل الإقبال.

وطالب الحكومة بحل أزمة نقص الأعلاف والعمل على خفض أسعارها بالتوازي مع بذل المزيد من الجهود للسيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار.

أسعار اللحوم اليوم

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا وفقًا للقطعية.

سعر اللحوم الجملي

وتراوح سعر اللحم الجملى بين 230 و260 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.



وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيهًا.