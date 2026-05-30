قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
101 ألف زائر لحدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الأسماك خلال عيد الأضحى
وكيل زراعة النواب يقترح توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة في كل محافظة
بينهم صغار.. إصابة 19 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسي علم إدفو| أسماء
قطر وسنغافورة تبحثان آخر التطورات الأمنية في المنطقة
لا داعي للذعر.. الكونغو الديمقراطية: قادرون على احتواء فيروس إيبولا
وزارة الداخلية تكشف حقيقة أكاذيب سيدة بقيام الأجهزة الأمنية بتلفيق القضايا لنجليها
حسام حسني يطمئن المصريين: إيبولا لا ينتقل عبر الهواء وفرص تحوله إلى جائحة عالمية محدودة
الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على باريس 1\0 في نهائي دوري أبطال أوروبا
الموضوع خطير | محمود مسلم يكشف إصابة صديقه بأعراض ما قبل الذ..بحة بسبب نظام الطيبات
تقرير: ترامب يسعى لإدارة التجارة مع الصين.. والشركات الأمريكية ترى فرصة لتخفيف الرسوم الجمركية
الصحة اللبنانية: 3371 شهيدًا و10129 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي
السياحة والآثار : مصر تحصد للمرة الأولى جائزة لبيّتُم الفضية بموسم الحج 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دير المحرق: استقرار الحالة الصحية للمصابين في تسرب غاز بالقوصية

الدير المحرق بالقوصية
الدير المحرق بالقوصية
إيهاب عمر

أصدر دير السيدة العذراء مريم المحرق بمركز القوصية في محافظة أسيوط، اليوم السبت، بيانًا رسميًا بشأن واقعة تسرب الغاز التي شهدها الدير مساء أمس الجمعة، مؤكدًا استقرار الحالة الصحية للمصابين الخمسة.


وأوضح الدير في أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وتحسنت حالتهم الصحية بشكل كامل، وعادوا لممارسة حياتهم بصورة طبيعية، موجهًا الشكر لكل من تواصل للاطمئنان عليهم.

كان خمسة أشخاص قد أُصيبوا بحالات اختناق إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل دير المحرق بالقوصية، وهم: فادي فريد عطية (24 عامًا)، وهاني باسم يوسف (22 عامًا)، والأشقاء إبراهيم سعيد إبراهيم (24 عامًا)، ورائد سعيد إبراهيم (29 عامًا)، ووائل سعيد إبراهيم (26 عامًا).
تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة خمسة أشخاص باختناق أثناء تواجدهم داخل الدير، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والجهات المختصة إلى موقع البلاغ.

وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية للمصابين، قبل أن يعلن دير المحرق، في بيان رسمي، استقرار حالتهم الصحية وخروجهم من دائرة الخطر، مؤكدًا أن الجميع يتمتعون بصحة جيدة.

دير السيدة العذراء دير السيدة العذراء مريم المحرق محافظة أسيوط تسرب الغاز الحالة الصحية للمصابين المصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

رفع مخلفات العيد وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

محافظ سوهاج: حملات مكثفة لرفع مخلفات العيد وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

ارشيفيه

مصـ.رع شخص وإصـ.ابة آخر في تصادم دراجة نارية بجرار زراعي بالدقهلية

جانب من الحدث

وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد مستشفى الداخلة ووحدتي أسمنت والمعصرة

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد