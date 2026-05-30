دير المحرق: استقرار الحالة الصحية للمصابين في تسرب غاز بالقوصية

أصدر دير السيدة العذراء مريم المحرق بمركز القوصية في محافظة أسيوط، اليوم السبت، بيانًا رسميًا بشأن واقعة تسرب الغاز التي شهدها الدير مساء أمس الجمعة، مؤكدًا استقرار الحالة الصحية للمصابين الخمسة.



وأوضح الدير في أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وتحسنت حالتهم الصحية بشكل كامل، وعادوا لممارسة حياتهم بصورة طبيعية، موجهًا الشكر لكل من تواصل للاطمئنان عليهم.

كان خمسة أشخاص قد أُصيبوا بحالات اختناق إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل دير المحرق بالقوصية، وهم: فادي فريد عطية (24 عامًا)، وهاني باسم يوسف (22 عامًا)، والأشقاء إبراهيم سعيد إبراهيم (24 عامًا)، ورائد سعيد إبراهيم (29 عامًا)، ووائل سعيد إبراهيم (26 عامًا).

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة خمسة أشخاص باختناق أثناء تواجدهم داخل الدير، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والجهات المختصة إلى موقع البلاغ.

وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية للمصابين، قبل أن يعلن دير المحرق، في بيان رسمي، استقرار حالتهم الصحية وخروجهم من دائرة الخطر، مؤكدًا أن الجميع يتمتعون بصحة جيدة.